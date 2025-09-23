Терентьева выиграла масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Непряева — вторая

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева одержала победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке. Она преодолела дистанцию за 1:31.43,8.

Второе место заняла её младшая сестра Дарья Непряева с отставанием 6,6 секунды. Тройку призёров замкнула Елизавета Пантрина, отставшая от победительницы на 7,5 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Масс-старт 30 км, женщины: