Терентьева выиграла масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Непряева — вторая
Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева одержала победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке. Она преодолела дистанцию за 1:31.43,8.
Второе место заняла её младшая сестра Дарья Непряева с отставанием 6,6 секунды. Тройку призёров замкнула Елизавета Пантрина, отставшая от победительницы на 7,5 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Масс-старт 30 км, женщины:
- Наталья Терентьева — 1:31.43,8.
- Дарья Непряева — отставание 6,6.
- Елизавета Пантрина +7,5.
- Екатерина Никитина +10,6.
- Карина Гончарова +11,0.
- Арина Кусургашева +11,4.
