Семиков выиграл масс-старт на летнем чемпионате России, Большунов отстал на 0,1 секунды
Лыжник Илья Семиков одержал победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке. Он преодолела дистанцию за 1:16.26,9.
Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 0,1 секунды. Тройку призёров замкнул призёр Олимпиады Александр Терентьев, отставший от победителя на 0,5 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Масс-старт 30 км, мужчины:
- Илья Семиков - 1:16.26,9.
- Александр Большунов — отставание 0,1 секунды.
- Александр Терентьев +0,5.
- Данила Карпасюк +1,4.
- Илья Порошкин +1,9.
- Савелий Коростелёв +2,4.
Комментарии