Семиков выиграл масс-старт на летнем чемпионате России, Большунов отстал на 0,1 секунды

Семиков выиграл масс-старт на летнем чемпионате России, Большунов отстал на 0,1 секунды
Комментарии

Лыжник Илья Семиков одержал победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке. Он преодолела дистанцию за 1:16.26,9.

Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 0,1 секунды. Тройку призёров замкнул призёр Олимпиады Александр Терентьев, отставший от победителя на 0,5 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Масс-старт 30 км, мужчины:

  1. Илья Семиков - 1:16.26,9.
  2. Александр Большунов — отставание 0,1 секунды.
  3. Александр Терентьев +0,5.
  4. Данила Карпасюк +1,4.
  5. Илья Порошкин +1,9.
  6. Савелий Коростелёв +2,4.
