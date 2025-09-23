Семиков выиграл масс-старт на летнем чемпионате России, Большунов отстал на 0,1 секунды

Лыжник Илья Семиков одержал победу в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке. Он преодолела дистанцию за 1:16.26,9.

Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 0,1 секунды. Тройку призёров замкнул призёр Олимпиады Александр Терентьев, отставший от победителя на 0,5 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Масс-старт 30 км, мужчины: