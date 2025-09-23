«Всё идет по плану». Главный тренер сборной Бородавко — о подготовке Большунова к сезону

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил процесс подготовки олимпийского чемпиона Александра Большунова к зимнему сезону.

— Как у Александра проходит подготовка к зимнему сезону? Не беспокоят ли травмы?

— Так она и проходит. Все видели, здесь на чемпионате пробежал уже третью гонку. Видно, что проделал большую работу, ему достаточно тяжело, по первой гонке особенно было видно, после длительного переезда. Сейчас более адаптировался, сумел побороться, заехать в призы. Всё идет по плану. Александр — достаточно опытный спортсмен. Знает свой уровень, какую работу делать. Мы все ему помогаем. Самое главное, чтобы не было травм или болезни.

— Со здоровьем всё хорошо?

— Да, тренируется, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом (2022), многократным призёром Олимпийских игр. В масс-старте на 30 км классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Архангельской области, он стал вторым.