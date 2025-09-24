Йоханнес Клебо попал в больницу в США после укуса осы

Пятикратный олимпийский чемпион 28-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в больницу после укуса осы. Инцидент произошёл в США, где спортсмен сейчас проводит сбор вместе с Эмилем Иверсеном. За помощью к медикам ему посоветовал обратиться врач сборной.

«У меня была интервальная тренировка в Deer Valley. Посреди неё в запястье меня ужалила оса. Она была огромной, как печенье. Думаю, в США они покрупнее, нежели у нас.

Я не придал этому большого значения и закончил тренировку. Но на следующий день проснулся с рукой, которая выглядела как воздушный шар. Опухоль быстро распространилась вверх по руке к лимфоузлам. Рука покраснела, стала болезненной. Пульс в состоянии покоя держался на очень высоком уровне три-четыре дня, хотя я не тренировался. Это для нас особенно важно, когда мы в горах.

В США всё делают основательно. Мне выдали больничный халат, взяли массу анализов. Мы там провели полдня. Я лежал на кровати, играл в PlayStation и пытался отдохнуть. Но это было скучно, так как меня тянуло на солнце, где можно было тренироваться», — приводит слова Клебо TV2.