Прыгунья с трамплина Зайфридсбергер заявила о приостановке карьеры

Австрийская прыгунья с трамплина Жаклин Зайфридсбергер приостановила спортивную карьеру.

«Всему своё время. В последнее время мне стоило больших усилий далеко прыгать и чисто приземляться. От сезона к сезону это становилось всё сложнее и сложнее. К тому же спорт постоянно эволюционирует: новые правила, технические изменения и растущие требования постоянно обязывают адаптироваться и полностью вкладывать себя. В процессе подготовки к следующему олимпийскому сезону я заметила, что это отнимает у меня уйму энергии, и я больше не способна выкладываться на сто процентов, как в предыдущие годы.

Когда на трамплине не хватает смелости и уверенности, ничего не получится. Вот почему в последние недели я взяла паузу и много думала о своём будущем. Решение о том, чтобы взять паузу в карьере, было принято не в одночасье, оно созрело во мне за долгий период», — приводит слова Зайфридсбергер Ski Austria.

34-летняя Зайфридсбергер является многократным призёром чемпионатов мира и победительницей этапов Кубка мира.

