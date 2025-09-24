Скидки
FIS отложила принятие решения по допуску российских лыжников до 21 октября

FIS отложила принятие решения по допуску российских лыжников до 21 октября
Комментарии

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила принятие окончательного решения по допуску российских лыжников до международных соревнований.

В эти дни в швейцарском Цюрихе проходит осеннее заседание FIS. Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг сообщила, что решение по россиянам будет принято на заседании, которое состоится практически через месяц, — 21 октября.

«Это обсуждалось. Конечно, есть разные точки зрения, но нет никаких сомнений в том, что отстаиваем мы. Нет резких разногласий, но есть несколько разных точек зрения в зависимости от вовлечённости страны, является ли она организатором каких-либо соревнований. Была долгая дискуссия», — приводит слова Дюрхауг NRK.

