Федерика Бриньоне — о сроках восстановления после травмы: могут выйти за пределы ОИ-2026

Призёр двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне рассказала, как проходит её восстановление после серьёзного перелома ноги, который она получила в апреле на чемпионате Италии. Горнолыжница отметила, что может не успеть восстановиться к Олимпийским играм в Милане и Кортине-д'Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля.

«Сроки восстановления могут выйти за пределы Олимпийских игр – 2026 и следующего сезона: кто-то возвращался после аналогичной травмы два года. Так что я обманываю время, день за днём. Когда вернусь к лыжам и соревнованиям? Пока не знаю.

Самое срочное сейчас — восстановить физическую форму, например, для бега: после случившегося нужно много работать. Как справляться с болью, которая ещё есть? Терпеть, не обращать внимания. Необходимо восстановить мышечную массу, ради этого работаю как зверь: моё тело не должно чувствовать себя больным», – приводит слова Бриньоне Corierre Della Sera.