Лыжница Эбба Андерссон рассказала о плане подготовки к ОИ-2026

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон рассказала, как планирует провести подготовку к Олимпийским играм – 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Посмотрим, ведь всегда может произойти что-то, из-за чего придётся корректировать план. Но идея в том, чтобы сделать так же, как в прошлом сезоне, когда я выполнила план буквально до мельчайших деталей перед чемпионатом мира.

Если окажется, что этого хватит для серебра, то это всё равно будет лучше, чем то, чего я добивалась раньше. Но когда я выхожу на старт, золото — это главный приоритет», – приводит слова Андерссон Sweden Herald.

В прошлом сезоне Эбба Андерссон выступила на четырёх из семи этапов Кубка мира и в «Тур де Ски» – 2025 перед стартом чемпионата мира в Тронхейме (Норвегия), где ей удалось завоевать три золотые награды.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.