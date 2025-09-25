Юрий Бородавко ответил, верит ли, что кто-то из российских лыжников поедет на Олимпиаду

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отложила принятие окончательного решения по допуску российских лыжников до международных соревнований.

— Верите, что кто-то из российских лыжников всё-таки поедет на Олимпиаду?

— Думаю, FIS будет более детально обсуждать, сколько человек поедут и кто поедет, кто соответствует требованиям. Думаю, о каком-то увеличении квоты вопросов здесь не стоит, поскольку допуски можно получать только на этапах Кубка мира. Так что у FIS есть над чем подумать и как это сделать. Всё-таки Норвегия закрыла въезд российским представителям, как и Финляндия. Только швейцарский Давос остаётся, по сути, который может принять этап. Там много вопросов, которые надо действительно проработать.

— Вы думаете, что если даже допуск и будет, то поедут два человека от России — мужчина и женщина?

— Трудно сказать, как это будет и как они будут определяться. Будет ли FIS придираться к каким-то фотографиям, публикациям, ещё к чему-то… Здесь вообще непонятно. Вполне вероятно, что они могут назвать просто каких-то людей из протокола, лишь бы было представительство. А всех сильнейших, кто более-менее способен проявлять себя, не допустят. Нисколько не удивлюсь, что может быть и так.

— Как думаете, почему FIS откладывает решение до октября?

— Если бы они понимали, как можно действовать, давно приняли бы решение однозначно и бесповоротно. В том-то и дело, что есть какие-то определённые вводные, на которые они пока не могут 100-процентно ответить. Потому и откладывается всё. Я так понимаю, будет совет FIS, на котором уже окончательно утвердится решение. Сезон всё же уже начинается, в конце ноября первый этап в Руке. И как всё это будет… Они должны иметь чёткое представление. Потому что просто разрешить и ничего не сделать с тем, как именно и где смогут выступить спортсмены — это будет международный скандал, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

На прошедшем ранее заседании FIS в Цюрихе руководство организации приняло решение перенести вердикт по допуску россиян на 21 октября.