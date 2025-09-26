Скидки
Альпинист из Польши первым в истории спустился с Эвереста без дополнительного кислорода

Польский альпинист Анджей Баргель спустился с вершины Эвереста без использования дополнительного кислорода, передвигаясь на лыжах. Он стал первым в истории человеком, которому удалось это сделать.

Спортсмен уже совершал подобные попытки в 2019 и 2022 годах, но у него не получалось спуститься с горы без дополнительного снаряжения.

Высота Эвереста составляет 8848 м над уровнем моря. По информации AFP, из-за сильного снегопада Баргелю пришлось провести 16 часов на высоте 8000 м, в так называемой «зоне смерти», поскольку разреженный воздух и низкий уровень кислорода повышают риск возникновения высотной болезни.

