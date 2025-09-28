Савелий Коростелёв опубликовал фотографии с побережья Атлантического океана

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв поделился фотографиями с побережья Атлантического океана. Спортсмен находится в Касабланке (Марокко), где судя по стартовому номеру, собирается принять участие в забеге на 10 км WeCasablanca International Challenge.

«Разблокирован новый континент», — написал Коростелёв в публикации.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

В июне 2025 года Коростелёв провёл сбор в горах Австрии. В Рамзау спортсмен прибыл за свой счёт и тренировался там в одиночестве. Он отметил, что следует собственному плану, который согласован со старшим тренером российской команды Егором Сориным.