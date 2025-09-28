FIS хотела вернуть российских лыжников на Кубок мира. Решение отложили из-за членов Совета

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассчитывала на подтверждение возвращения российских лыжников на международные соревнования в рамках заседания организации, которое прошло на этой неделе. Об этом сообщает TV2.

По информации источника, принять решение на прошедшем заседании, несмотря на длительные обсуждения, не удалось из-за разрозненности в мнениях членов Совета FIS.

«TV 2 знает, что Совет расколот, что также показало заседание на этой неделе. Если соглашение не будет достигнуто, всё может решиться голосованием», — отмечает источник.

Решение по допуску россиян будет принято на заседании, которое состоится 21 октября.