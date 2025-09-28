Скидки
В допинг-пробе российского лыжника обнаружены следы мельдония

Андрей Парфёнов
В допинг-пробе призёра этапов Кубка мира по лыжным гонкам и участника ЧМ-2015 из России Андрея Парфёнова были обнаружены следы мельдония. Об этом сообщил телеграм-канал «Лыжные гонки 47».

Отмечается, что в организме 37-летнего спортсмена было небольшое количество запрещённого вещества.

«В допинг-пробе члена нашей команды Андрея Парфёнова обнаружены следы мельдония, едва превышающие допустимые значения. Чтобы понять все обстоятельства произошедшего и не допустить подобных случаев в будущем, мы проведём тщательное внутреннее расследование. Тем не менее факт зафиксирован. Спортсмен несёт полную ответственность за нарушение антидопинговых правил, даже если это было сделано непреднамеренно», — написано в тексте публикации.

Минувшим летом Парфёнов дважды стал серебряным призёром ЧР на лыжероллерах в эстафете и бронзовым в масс-старте. В начале сентября он также финишировал третьим в масс-старте в рамках финала Кубка России в Рыбинске.

