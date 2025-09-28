Российский лыжник, в пробе которого нашли мельдоний, записал видеообращение

Призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам Андрей Парфёнов записал видеообращение после новости о том, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Он заявил, что намерен выяснить, каким образом запрещённое вещество попало в его организм.

«Недавно я получил неожиданный и неприятный результат допинг-пробы. В моём организме было обнаружено наличие мельдония.

На протяжении всей спортивной карьеры я максимально внимательно относился к питанию, спортивным добавкам, контролировал каждую мелочь, поэтому для меня этот результат стал шоком. Сейчас я разбираюсь, как эта субстанция могла попасть в мой организм. Я понимаю, что согласно антидопинговым правилам вся ответственность лежит на спортсмене, и я готов её нести. В то же время хочу подчеркнуть, что никогда сознательно не принимал запрещённых препаратов.

Это случай ещё раз доказывает то, насколько хрупкой может быть карьера спортсмена и тренера. Хочу предостеречь коллег: будьте внимательны к питанию, к спортивным добавкам, к тому, что пьёте и едите. Для меня спорт — не просто работа, а жизнь. Я намерен разобраться, сделать выводы и продолжить свой путь в спорте и тренерской деятельности», — приводит слова Парфёнова телеграм-канал «Лыжные гонки 47».

В организме спортсмена находилось незначительное количество запрещённого вещества. Минувшим летом Парфёнов дважды стал серебряным призёром ЧР на лыжероллерах в эстафете и бронзовым в масс-старте. В начале сентября он также финишировал третьим в масс-старте в рамках финала Кубка России в Рыбинске.