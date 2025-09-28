FIS опубликовал окончательный календарь гонок на олимпийский сезон-2025/2026

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала итоговую версию календаря гонок на олимпийский сезон-2025/2026. Расписание соревнований опубликовано на официальном сайте организации.

Предварительная версия календаря была опубликована весной, но в осеннем варианте произошло несколько изменений. Дистанция гонки преследования классическим стилем на «Тур де Ски» увеличилась с 15 до 20 км. На втором этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия) спринт откроет соревнования, а коньковая разделка — закроет. В марте 2026-го на этапе в Осло мужчины и женщины будут бежать марафон на 50 км вместе, но лыжницы возьмут старт раньше.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассчитывала на подтверждение возвращения российских лыжников на международные соревнования в рамках заседания организации, которое прошло на этой неделе. Однако принять решение, несмотря на длительные обсуждения, не удалось из-за разрозненности в мнениях членов Совета.