Лыжи

«Рекомендую не задумываться». Егор Сорин — о допуске лыжников на международную арену

Егор Сорин
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, какой совет даёт своим подопечным в преддверии олимпийского сезона-2025/2026 и возможного допуска на международную арену.

«Неоднократно говорил, что мы стараемся ничего не ожидать. Ожидания могут сказываться на настрое спортсменов, особенно если они не оправдаются. Мы примем любое решение. Наша основная задача — готовиться и показывать высокие результаты. А где именно — на российских стартах или международных — рекомендую спортсменам не задумываться. Главное — делать свою работу», — приводит слова Сорина «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсуждали тему возвращения россиян на международные старты, но отложили до конца октября принятие решения по этому поводу.

