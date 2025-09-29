Скидки
Норвежский лыжник Амундсен перед олимпийским сезоном купил себе умное кольцо

Харальд Эстберг Амундсен
Обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025, чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен рассказал, что купил себе умное кольцо для подготовки к олимпийскому сезону-2025/2026. Гаджет собирает 30 биометрических показателей человека, который его носит. Это уровень стресса, степень усталости, сон и частота сердечных сокращений.

Спортсмен отмечает, что спокойно готовится к Олимпиаде-2026. Он отметил, что собрался с силами после эмоционального выгорания от выступлений в предыдущем сезоне.

«Когда я вернулся домой в Аскер после сезона [2024/2025], почувствовал себя опустошённым. Первые дни я просто сидел и смотрел в стены своей квартиры. После изнурительного сезона пустота резко проявляется. Приходит весна, я еду отдыхать, встречаюсь с друзьями, развлекаюсь. Но иногда мотивация пропадает, и желание тренироваться тоже.

«Кольцо помогает мне понять, когда нужно работать на пределе, а когда — отдыхать. Особенно при больших тренировочных нагрузках», — приводит слова Амундсена Ski-Nordique со ссылкой на TV2.

