Лыжи

Эбба Андерссон ответила, как личная жизнь влияет на её результаты

Эбба Андерссон ответила, как личная жизнь влияет на её результаты
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон рассказала, как личная жизнь влияет на результаты в спорте.

«Моя личная жизнь и соревновательная часто идут рука об руку. То, что происходит за пределами лыжни, влияет на то, что происходит на лыжне, и наоборот. От этого сложно изолироваться. Нельзя просто так взять и переключить нажатием кнопки свои личности. В любом случае нельзя терять стержень, будь то обычный человек или лыжник.

Как только я оказываюсь на старте, мне легко удаётся сосредоточиться. Что-то может сказываться на мне в период, предшествующий старту. Но когда ты уже на старте и готов к соревнованиям, ты полностью сосредоточен на этом», — сказала Андерссон в интервью Expressen.

Новости. Лыжи
