Фрида Карлссон — о сталкере: надеюсь, он понесёт заслуженное наказание

Фрида Карлссон — о сталкере: надеюсь, он понесёт заслуженное наказание
Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась об инциденте со сталкером. 64-летний мужчина преследовал спортсменку на соревнованиях, а в августе 2024 года появился у ворот дома, в котором живёт лыжница.

«Всё произошедшее повлияло на меня сильнее, чем я могу предположить. До этого я была слишком доверчивой. Как будто что-то проникло в моё личное укромное пространство. Бывали периоды, когда я не могла оставаться одной и поэтому жила у Линн Сван. Там у меня была фактически своя комната. Время, которое мы проводили вместе, было единственным светлым моментом в тот период.

Считаю, что я сделала всё, что могла. Выступила в суде и всё рассказала. Остаётся надеяться, что он понесёт заслуженное наказание и задумается о содеянном. Для меня же это возможность начать новую главу. Защитить себя и переехать жить в новое место», — сказала Карлссон в интервью Expressen.

Мужчина звонил Карлссон более 200 раз, присылал бесчисленное количество голосовых сообщений и отправил множество текстовых сообщений. В его телефоне обнаружили более 7 тыс. фотографий Фриды.

