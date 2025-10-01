Олимпийская чемпионка Диггинс завершит карьеру в следующем сезоне

Обладательница золотой медали Олимпиады в Пхёнчхане (2018) Джессика Диггинс планирует завершение карьеры в конце сезона-2025/2026 после финального этапа Кубка мира. Об этом в подкасте Nouvelle Trace Podcast заявил ассистент рейс-директора Кубка мира Симон Каприни.

— Гонки в США, в Лейк-Плэсиде, станут финальным этапом не только сезона Кубка мира, но и карьеры Джесси. Это небольшой подарок для неё — иметь возможность красиво отпраздновать событие на глазах родной публики!

— Вы это специально подстроили или просто совпало?

— Просто совпало, приятный бонус.

Фантастическая атмосфера прошлогоднего этапа в Миннеаполисе многих так впечатлила, что почти сразу же пошли вопросы о новых соревнованиях за океаном. Честно говоря, гонки в Северной Америке — это очень далеко и сложно с точки зрения логистики, но мы видим огромный интерес со стороны местного лыжного комьюнити и не можем это игнорировать. Так что Кубок мира будет время от времени туда возвращаться», — сказал Каприни в подкасте.

Диггинс — олимпийская чемпионка в командном спринте (2018), серебряный и бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане. Также она является двукратной чемпионкой мира (2013, 2023).