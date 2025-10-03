Скидки
Лыжи

Чемпионка ОИ Карль высказалась спустя шесть месяцев после сдачи положительной допинг-пробы

Немецкая лыжница Виктория Карль, полгода назад сдавшая положительную пробу на допинг, призналась, что ждёт справедливого решения по своему делу.

В марте на Зимних Всемирных военных играх в допинг-пробе Карль был обнаружен кленбутерол, входящий в список запрещённых веществ. Несмотря на то, что с момента пробы прошло уже 6 месяцев, немецкое антидопинговое агентство до сих пор не приняло окончательное решение по вопросу о её дисквалификации.

Сама Карль надеется на положительный исход дела – вещество попало в её организм в составе сиропа от кашля, прописанного врачом во время соревнований.

«Я гуляю на свежем воздухе, чтобы освободиться от тяжелых мыслей и не думать о том, что меня ждет. Я искренне надеюсь, что все обстоятельства будут расследованы и дело будет решено справедливо, ведь я — чистая спортсменка», — приводит слова Карль Thüringer Allgemeine.

