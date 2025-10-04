Клебо высказался по поводу идеи бойкота Олимпиады-2026 в случае допуска россиян

Пятикратный олимпийский чемпион 28-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал историю с возможным бойкотом зимней Олимпиады-2026, если туда поедут россияне. Ранее эту тему подняла шведская лыжница Линн Сван.

«Честно говоря, ещё не дошел до этого. Сначала посмотрим, каким будет решение, а потом уже станем его обсуждать. Мы должны что-то сделать, чтобы остановить конфликт, это самое главное. Спорт на фоне этого становится незначительным», — приводит слова Клебо NRK.

Ранее Клебо попал в больницу после укуса осы. Инцидент произошёл в США, где спортсмен сейчас проводит сбор вместе с Эмилем Иверсеном. За помощью к медикам ему посоветовал обратиться врач сборной.