Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Устюгов: говорил, когда завяжу со спортом, заведу четвероногого друга. Стал задумываться

Устюгов: говорил, когда завяжу со спортом, заведу четвероногого друга. Стал задумываться
Комментарии

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что задумывается о том, чтобы завести собаку.

«Всем доброго вечера. Есть ли у вас собака? Какой породы? Я всегда говорил, что, когда завяжу со спортом, заведу себе четвероногого друга, и вот всё чаще стал задумываться», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Устюгов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4x10 км, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Материалы по теме
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android