Устюгов: говорил, когда завяжу со спортом, заведу четвероногого друга. Стал задумываться

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что задумывается о том, чтобы завести собаку.

«Всем доброго вечера. Есть ли у вас собака? Какой породы? Я всегда говорил, что, когда завяжу со спортом, заведу себе четвероногого друга, и вот всё чаще стал задумываться», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Устюгов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4x10 км, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.