Юрий Бородавко прокомментировал высказывание Клебо о допуске россиян на Олимпиаду-2026

Йоханнес Клебо
Аудио-версия:
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу слов Йоханнеса Клебо. Титулованный норвежец заявил, что пока рано обсуждать возможный бойкот из-за допуска россиян на ОИ-2026. Ранее эту тему подняла шведская лыжница Линн Сван.

«Спортсмены из Швеции или Норвегии редко высказываются одобрительно в наш адрес. Эти люди, а также руководители их федераций в определённой степени зависят от политической обстановки в этих странах. Поэтому на сто процентов доверять этим словам не стоит, реальное мнение может сильно с ними разниться. Так что как-то особо подобные высказывания не воспринимаем, не делаем каких-то выводов, не будем кого-то клеймить или хвалить. Мы ждём 21 октября, когда должны быть приняты определённые решения. Это для нас важнее», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

Клебо высказался по поводу идеи бойкота Олимпиады-2026 в случае допуска россиян
