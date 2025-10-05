Скидки
Лыжи

«Работаем по плану, проблем никаких нет». Бородавко — о сборах лыжников в Австрии

«Работаем по плану, проблем никаких нет». Бородавко — о сборах лыжников в Австрии

Юрий Бородавко
Юрий Бородавко
Комментарии

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился подробностями того, как проходят сборы его группы в Рамзау. Российские лыжники тренируются в Австрии со 2 по 20 октября.

«У нас был длинный переезд, но всё прошло как надо. Мы здесь уже третий день, работаем по плану, проблем никаких нет. Как раз выпал хороший снег, так что условия для тренировок подходящие. Что касается травм, то их нет, все работают в штатном режиме», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

Ранее Бородавко заявил, что не стоит доверять словам Йоханнеса Клебо, который воздержался от резких заявлений из-за возможного допуска российских лыжников на ОИ-2026.

