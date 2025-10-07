Француз Шанава рассказал, что ему придётся изменить подготовку к ОИ из-за травмы

Французский лыжник Люка Шанава рассказал, что ему придётся менять подготовку к Олимпиаде в Милане из-за перелома ноги.

«Пока что я очень сильно ориентируюсь на боль, продвигаюсь осторожно. Я почувствовал это на лыжероллерах, от вибраций. Сначала было довольно легко. А когда сделали МРТ, хорошо видно было усталостный перелом. С тех пор я не тренировался. Пытался немного покататься на велосипеде, чтобы начать тренировки, но у меня появилась другая проблема с коленом при езде на велосипеде. Такие осложнения накладываются друг на друга, и это затрудняет тренировки. Так что пока я предпочитаю ждать, пока всё заживёт, и вернуться, когда всё будет в порядке.

Это немного раздражает, конечно. Но я привык к травмам, поэтому знаю, что лучший ответ — терпение. Пользуюсь возможностью быть дома, восстановиться и отдохнуть. Почти никогда не бываю дома, так что немного этим пользуюсь. Возможно, я уеду для перезагрузки, с целью именно восстановиться и восстановить силы. Потому что для перелома мне нужно много отдыха, а потом постепенное возвращение к тренировкам.

Нам придётся немного пересмотреть всю подготовку, как подойти к сезону. Сейчас я не планирую заранее, потому что живу настоящим. Жду возможности что-то запланировать, чтобы успеть. Я говорю себе, что возвращение к соревнованиям — это ещё не время. У меня ещё будет время что-то перестроить до зимы», — приводит слова Шанава Le Dauphine.