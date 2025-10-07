Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг назвал победу на Васалоппет своей главной целью на сезон-2025/2026.

«Лето прошло с некоторыми трудностями в плане тренировок, но в последнее время тело чувствует себя очень хорошо, и я с нетерпением жду новой зимы. Я бы с удовольствием тренировался больше летом, но в июле заболел ковидом, и тогда всё пошло не так — тело было то в порядке, то нет. Сейчас дела обстоят гораздо лучше для моей цели — пробраться на пьедестал Васалоппет, сделав это максимально эффективно: с победой», — приводит слова Нортуга Dagbladet.