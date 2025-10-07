Хелене Фоссесхолм объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет

Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Хелене Фоссесхолм объявила о завершении карьеры.

«У меня грустные новости. Я решила уйти. В последние месяцы моя мотивация то взлетала, то падала, и, к сожалению, последнее я ощущала сильнее. Хочу сказать, что у меня всё отлично. Я следую зову сердца и тому, что будет важным для меня. Лыжные гонки всегда занимали существенное место в моей жизни, и они по-прежнему будут значимыми для меня, пусть в чуть меньших масштабах. В любом случае со мной останутся весь мой опыт и все добрые отношения, — написала Фоссесхолм на своей странице в социальных сетях.

Фоссесхолм – чемпионка мира 2021 года в эстафете, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. На её счету два личных подиума на Кубке мира.