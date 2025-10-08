Норвежка Марит Бьорген выступила против допуска российских лыжников на Олимпиаду-2026

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген высказалась против возвращения россиян на международные старты. Она считает, что, пока продолжается конфликт на Украине, сборная России не может принять участия в ОИ-2026.

«Я не могу контролировать FIS и то, какие решения они принимают, но ничего не изменилось. Не думаю, что их [российских лыжников] нужно пускать, пока это продолжается», — приводит слова Бьорген ABC Nyheter.

Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсуждали тему возвращения россиян на международные старты, но отложили до 21 октября принятие решения по этому поводу.