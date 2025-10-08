Скидки
Лыжи

Норвежка Марит Бьорген выступила против допуска российских лыжников на Олимпиаду-2026

Марит Бьорген
Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген высказалась против возвращения россиян на международные старты. Она считает, что, пока продолжается конфликт на Украине, сборная России не может принять участия в ОИ-2026.

«Я не могу контролировать FIS и то, какие решения они принимают, но ничего не изменилось. Не думаю, что их [российских лыжников] нужно пускать, пока это продолжается», — приводит слова Бьорген ABC Nyheter.

Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсуждали тему возвращения россиян на международные старты, но отложили до 21 октября принятие решения по этому поводу.

