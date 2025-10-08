Норвежская лыжница Фоснес — о допуске россиян на ОИ-2026: мы не поддерживаем эту идею

Норвежская лыжница Кристин Эустгулен Фоснес негативно отреагировала на возможный допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2026 в Италии. Она поставила под сомнение нейтральный статус отечественных лыжников.

«Многие из нас едины во мнении: мы не хотим их возвращения, зная, насколько тесно в России связаны государство и спорт. Возникает вопрос: насколько вообще эти спортсмены могут быть «нейтральными». Мы не поддерживаем эту идею, но посмотрим, чем всё закончится», — приводит слова Фоснес ABC Nyheter.

Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсуждали тему возвращения россиян на международные старты, но отложили до 21 октября принятие решения по этому поводу. Недовольство возможным допуском России уже высказали Марит Бьорген и Тириль Венг.