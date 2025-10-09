«Два человека». Наставник сборной США высказался о допуске российских лыжников на ОИ-2026

Главный тренер сборной США, руководитель программы развития лыжных гонок Крис Гровер высказал свою точку зрения на то, сколько квот может получить сборная России на Олимпиаду-2026 в случае положительного решения совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Олимпийская квота России, если таковая будет, составит два человека – один мужчина и одна женщина», — сказал Гровер в подкасте Race Ready.

Напомним, что совет FIS, на котором должно быть принято окончательное решение по вопросу допуска российских спортсменов на Игры-2026 в Италию, состоится 21 октября.

