Губерниев считает, что лидеров российских лыж не допустят до Олимпиады в Милане

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что с наибольшей долей вероятности лидеры российского лыжного спорта Александр Большунов и Наталья Терентьева не выступят на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии, вместо них право на участие получат более молодые атлеты.

Ранее главный тренер сборной США по лыжам Крис Гровер высказал предположение о том, что в случае, если россияне будут допущены до участия в Олимпиаде — 2026, квоты получат лишь два спортсмена — мужчина и женщина.

— На Олимпиаду, скорее всего, поедут те же 1+1, и это будут не лидеры Большунов и Терентьева, а молодые. Коростелёв, Фалеева, Пеклецова или Непряева‑младшая, например.

— Учитывая ситуацию, даже такой сценарий будет оптимистичным?

— Лучше кто‑нибудь, чем никто. Не назвал бы сценарий оптимистичным, он явно недостаточный, но на безрыбье и рак рыба. Хоть за кого‑то поболеем, порадуемся. Здесь не должно быть случаев из серии «не доставайся же ты никому». Всех не пустили, я тоже не поеду — это бред, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отложила решение по допуску россиян до Олимпийских игр — 2026 до 21 октября.