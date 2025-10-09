Александр Большунов принял участие в телешоу «Форт. Возвращение легенды»

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов принял участие в телепроекте «Форт. Возвращение легенды», премьера которого состоится на телеканале СТС 26 октября.

Съёмки «Форта» проходили на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, где 52 звезды российского шоу-бизнеса и спорта столкнулись с вызовами, проверяющими их на прочность. Ведущим шоу станет актёр Александр Петров.

Отметим, что на фотографиях со съёмок шоу также присутствуют такие спортсмены, как фигуристка Евгения Медведева и чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.