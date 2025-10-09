Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо признал, что скучает по соревнованиям с российскими лыжниками

Йоханнес Клебо признал, что скучает по соревнованиям с российскими лыжниками
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо признал, что скучает по борьбе с представителями России на Кубке мира и на других топовых международных стартах.

«Мы здесь три года спустя, никаких изменений не произошло (о ситуации на Украине. – Прим. «Чемпионата»). Я по-прежнему выступаю за то, чтобы они не участвовали, но в то же время я скучаю по соревнованиям и дуэлям, которые у нас были. Вот почему всё усложняется, когда смешивают политику и спорт таким образом», — приводит слова Клебо Aftonbladet.

21 октября состоится внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), на котором решится, допустят ли российских спортсменов до отбора на Олимпийские игры – 2026.

Материалы по теме
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android