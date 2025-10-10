Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кристине Шистад отсутствует на сборах женской национальной команды Норвегии

Кристине Шистад отсутствует на сборах женской национальной команды Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Одна из лидеров норвежской сборной по лыжным гонкам Кристине Шистад отсутствует на тренировочном сборе норвежской команды в Мосетертопе. Спортсменка приняла решение не участвовать в выезде вместе с остальными членами сборной, оставшись в своём городе Коннеруд. На данный момент лыжница проводит тренировки со своей наставницей Лаге Софиенлунд.

Восьмикратная олимпийская чемпионка и тренер женской норвежской сборной Марит Бьорген заявила, что хотела бы видеть Шистад на сборах со всей командой.

«Я думаю, девочкам есть чему у неё поучиться, и я также думаю, что они могли бы помочь Кристине. Но она очень уверена в том, что было хорошо наработано раньше, и в том, что делается в Коннеруде. Она сама выбирает, но мы определённо хотим, чтобы она была с нами», — приводит слова Бьорген Nettavisen.

Шистад является серебряным призёром чемпионата мира (2025), победителем этапов Кубка мира.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо признал, что скучает по соревнованиям с российскими лыжниками
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android