Кристине Шистад отсутствует на сборах женской национальной команды Норвегии

Одна из лидеров норвежской сборной по лыжным гонкам Кристине Шистад отсутствует на тренировочном сборе норвежской команды в Мосетертопе. Спортсменка приняла решение не участвовать в выезде вместе с остальными членами сборной, оставшись в своём городе Коннеруд. На данный момент лыжница проводит тренировки со своей наставницей Лаге Софиенлунд.

Восьмикратная олимпийская чемпионка и тренер женской норвежской сборной Марит Бьорген заявила, что хотела бы видеть Шистад на сборах со всей командой.

«Я думаю, девочкам есть чему у неё поучиться, и я также думаю, что они могли бы помочь Кристине. Но она очень уверена в том, что было хорошо наработано раньше, и в том, что делается в Коннеруде. Она сама выбирает, но мы определённо хотим, чтобы она была с нами», — приводит слова Бьорген Nettavisen.

Шистад является серебряным призёром чемпионата мира (2025), победителем этапов Кубка мира.