Клебо — об уровне шведов в лыжах: превратить булыжник в золотой слиток — непростая задача

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо высказался об уровне шведских лыжников.

— Йоханнес, ты говоришь, что многим обязан в карьере своему деду Коре. Как думаешь, он бы сделал шведских лыжников сильнее?— Возможно, но превратить булыжник в золотой слиток – непростая задача. Хотя есть два парня — Вилли и Эдвин (Вильям Порома и Эдвин Ангер. — Прим. «Чемпионата»), с ними бывает интересно.

— Кого из них ты считаешь опаснее? — Пусть будет Порома, — приводит слова Клебо Aftonbladet

С 2022 года российские лыжники, которые ранее были главными конкурентами норвежцев в борьбе за мировое лидерство в лыжном спорте, отстранены от международных соревнований по политическим причинам.

