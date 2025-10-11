Скидки
Клебо: возвращение лыжников из России сделало бы международные соревнования жёстче

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо ответил на вопрос о своём отношении к возможному возвращению в международные соревнования российских лыжников.

— Возвращение россиян что-то бы изменило для тебя?— Это сделало бы соревнования жёстче, а значит — интереснее. Для спорта такой расклад хорош. Но пока все надежды на шведов, — приводит слова Клебо Aftonbladet.

С 2022 года российские лыжники, которые ранее были главными конкурентами норвежцев в борьбе за мировое лидерство в лыжном спорте, отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от интернациональных соревнований по политическим причинам.

