Ступак: показывая свои слабости, ты обретаешь огромную силу

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак опубликовала пост о публичных переживаниях спортсменов. Она заявила, что хотела бы делиться трудностями со своими поклонниками.

«Я тот человек, который будет до самого конца менять понятие, что спортсмен — робот. Если бы вы только знали, каким качествами наполнены спортсмены, слово «робот» отпало бы само собой. Сегодня разговаривали с мужем, и я спросила: «А если бы у тебя были трудности в спорте, ты бы о них рассказал в медийном пространстве?» Он ответил, что нет. И я понимаю почему — открывать свои слабости хотят далеко не все, ведь тогда в тебя будет легче целиться.

Но у меня своё видение этой ситуации… Показывая свои слабости, ты обретаешь огромную силу. Ты честен. Ты можешь разделить со своей аудиторией каждый период (хороший или не очень). Ты честен в первую очередь перед собой, потом эту правду раскрываешь людям. Не носишь маску, потому что она не нужна ни тебе, ни окружающим. И стараешься показать и подсветить, что у профессионалов бывают моменты, когда им просто хочется уйти в тень. Такое было, но сейчас я это пережила, с гордостью иду дальше. Нравится это кому-то или нет. Обняла», — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.