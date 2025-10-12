Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ступак: показывая свои слабости, ты обретаешь огромную силу

Ступак: показывая свои слабости, ты обретаешь огромную силу
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак опубликовала пост о публичных переживаниях спортсменов. Она заявила, что хотела бы делиться трудностями со своими поклонниками.

«Я тот человек, который будет до самого конца менять понятие, что спортсмен — робот. Если бы вы только знали, каким качествами наполнены спортсмены, слово «робот» отпало бы само собой. Сегодня разговаривали с мужем, и я спросила: «А если бы у тебя были трудности в спорте, ты бы о них рассказал в медийном пространстве?» Он ответил, что нет. И я понимаю почему — открывать свои слабости хотят далеко не все, ведь тогда в тебя будет легче целиться.

Но у меня своё видение этой ситуации… Показывая свои слабости, ты обретаешь огромную силу. Ты честен. Ты можешь разделить со своей аудиторией каждый период (хороший или не очень). Ты честен в первую очередь перед собой, потом эту правду раскрываешь людям. Не носишь маску, потому что она не нужна ни тебе, ни окружающим. И стараешься показать и подсветить, что у профессионалов бывают моменты, когда им просто хочется уйти в тень. Такое было, но сейчас я это пережила, с гордостью иду дальше. Нравится это кому-то или нет. Обняла», — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android