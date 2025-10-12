ФЛГР опубликовала общее фото сборной по лыжным гонкам на сезон-2025/2026
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала общее фото основной национальной команды на сезон-2025/2026.
Фото: ФЛГР
Проект основного состава сборной России по лыжным гонкам был утверждён президиумом федерации ещё в апреле 2025 года. В состав взрослой сборной вошли лыжники из тренировочных групп Юрия Бородавко, Егора Сорина, Петра Седова, Андрея Нутрихина и Олега Перевозчикова.
Осенью 2025 года стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос участия российских лыжников в Олимпийских играх в Италии 24 сентября. Позднее обсуждение допуска российской сборной было отложено до 21 октября.
