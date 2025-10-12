Скидки
Йоханнес Клебо рассказал, до какого момента планирует участвовать в соревнованиях

Йоханнес Клебо
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что готов выступать до 35 лет, если он будет получать от этого удовольствие. Сейчас спортсмену из Тронхейма 28.

«Буду продолжать соревноваться до тех пор пока смогу получать от этого удовольствие и удовлетворение. Если мне всё ещё будет весело в 35 лет, без колебаний приму участие [в соревнованиях]», — приводит слова Клебо Ski-Nordique.

Ранее Йоханнес Клебо попал в больницу после укуса осы. Инцидент произошёл в США, где спортсмен проводил сбор вместе с Эмилем Иверсеном. За помощью к медикам ему посоветовал обратиться врач сборной.

