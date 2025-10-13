Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо пожелал Федерико Пеллегрино выиграть ещё одно серебро Олимпиады

Йоханнес Клебо пожелал Федерико Пеллегрино выиграть ещё одно серебро Олимпиады
Клебо, Пеллегрино и Терентьев
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клебо пожелал своему сопернику из Италии 35-летнему Федерико Пеллегрино выиграть ещё одно серебро Игр. Спортсмен произнёс это в контексте их общения с болельщиками на Фестивале спорта в Тренто (Италия).

«Ещё одно серебро», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

Пеллегрино проведёт последний сезон в карьере. На его счету две серебряные медали Олимпийских игр, которые он завоевал в личном спринте в Пхёнчхане и Пекине. Оба раза итальянец проиграл Клебо. Заключительная Олимпиада в спортивной карьере Федерико пройдёт на его родине — в Италии.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо рассказал, до какого момента планирует участвовать в соревнованиях
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android