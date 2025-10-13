Йоханнес Клебо пожелал Федерико Пеллегрино выиграть ещё одно серебро Олимпиады

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клебо пожелал своему сопернику из Италии 35-летнему Федерико Пеллегрино выиграть ещё одно серебро Игр. Спортсмен произнёс это в контексте их общения с болельщиками на Фестивале спорта в Тренто (Италия).

«Ещё одно серебро», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

Пеллегрино проведёт последний сезон в карьере. На его счету две серебряные медали Олимпийских игр, которые он завоевал в личном спринте в Пхёнчхане и Пекине. Оба раза итальянец проиграл Клебо. Заключительная Олимпиада в спортивной карьере Федерико пройдёт на его родине — в Италии.