Йоханнес Клебо пожелал Федерико Пеллегрино выиграть ещё одно серебро Олимпиады
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клебо пожелал своему сопернику из Италии 35-летнему Федерико Пеллегрино выиграть ещё одно серебро Игр. Спортсмен произнёс это в контексте их общения с болельщиками на Фестивале спорта в Тренто (Италия).
«Ещё одно серебро», — приводит слова Клебо Fondo Italia.
Пеллегрино проведёт последний сезон в карьере. На его счету две серебряные медали Олимпийских игр, которые он завоевал в личном спринте в Пхёнчхане и Пекине. Оба раза итальянец проиграл Клебо. Заключительная Олимпиада в спортивной карьере Федерико пройдёт на его родине — в Италии.
