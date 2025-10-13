Скидки
Лыжи

Микаэла Шиффрин оценила свои шансы принять участие в Олимпийских играх — 2030

Микаэла Шиффрин оценила свои шансы принять участие в Олимпийских играх — 2030
Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин не исключила вероятность своего участия в Олимпиаде в 2030 году.

«Когда я завершу карьеру? Я не большой любитель цифр. Я абсолютно не уверена.

Олимпиада-2030? Честно говоря, не знаю. Можно сказать, 50 на 50. Столько факторов играют свою роль.

Я не вижу себя на соревнованиях в 40 лет, но меня вдохновляют спортсмены, которые могут выступать на таком уровне так долго, которые уходят из спорта, а потом возвращаются. Это впечатляет и показывает, что нет ничего невозможного.

Спорт – это прекрасная часть жизни. Мы можем им заниматься, и мы должны быть благодарны за это. Это привилегия, которую я никогда не принимаю как должное.

Что касается нового сезона, то я очень, очень довольна прогрессом, которого добились я и моя команда. Я очень благодарна за это», – приводит слова Шиффрин Munchner Merkur.

Микаэла Шиффрин – восьмикратная чемпионка мира (рекорд среди всех североамериканских горнолыжников), пятикратная обладательница Кубка мира в общем зачёте (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023), лидер по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за всю историю с 11 марта 2023 года. Шиффрин является единственной спортсменкой в истории, кому удалось победить в одной и той же дисциплине на четырёх чемпионатах мира по горнолыжному спорту подряд (слалом — 2013, 2015, 2017, 2019).

