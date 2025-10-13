Скидки
Французская лыжница Дольси пропустит ОИ-2026 после аварии на параплане

Французская лыжница Флора Дольси пропустит Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за травмы, которую она получила в результате аварии на параплане, сообщает La Dauphine Libere.

Дольси увлекается скалолазанием, альпинизмом и парапланеризмом. 9 октября, в свой день рождения, Дольси попала в серьёзную аварию на параплане, получив перелом поясничного позвонка, из-за чего она не сможет принять участие в лыжном сезоне-2025/2026. В прошлом сезоне француженка стала лидером сборной, заняв 27-е место в общем зачёте Кубка мира.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Соревнования в лыжных гонках начнутся 7 февраля и завершится в заключительный день Игр.

