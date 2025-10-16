Сергей Устюгов стал отцом в третий раз, его супруга Елена родила дочь

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов и его супруга Елена Соболева, ранее выступавшая в лыжных гонках, стали родителями. Елена родила дочь сегодня, 16 октября.

«Бог создал женщину, чтобы та давала жизнь! Но почему она одна проходит все эти муки ада, почему для рождения ребёнка такой сложный процесс. Тем временем на свет появилась новая жизнь, наша жизнь», — написала Соболева в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Соболевой

Семья Устюговых уже воспитывает двоих детей, у них есть дочь Кира и сын. Девочка родилась в 2020 году, а мальчик — в 2022-м.

Устюгов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4x10 км, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.