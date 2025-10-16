Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов стал отцом в третий раз, его супруга Елена родила дочь

Сергей Устюгов стал отцом в третий раз, его супруга Елена родила дочь
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов и его супруга Елена Соболева, ранее выступавшая в лыжных гонках, стали родителями. Елена родила дочь сегодня, 16 октября.

«Бог создал женщину, чтобы та давала жизнь! Но почему она одна проходит все эти муки ада, почему для рождения ребёнка такой сложный процесс. Тем временем на свет появилась новая жизнь, наша жизнь», — написала Соболева в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Соболевой

Семья Устюговых уже воспитывает двоих детей, у них есть дочь Кира и сын. Девочка родилась в 2020 году, а мальчик — в 2022-м.

Устюгов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4x10 км, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Материалы по теме
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android