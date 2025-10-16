«Мы не можем принять такое решение». В Финляндии высказались о возвращении россиян

Президент лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти высказалась о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Глубоко убеждена, что наше международное спортивное сообщество должно следить за тем, чтобы мы действовали правильно с точки зрения морали. У меня была двухсторонняя встреча с Йоханом Элиашом, где я прямо сказала, что мы не можем принять такое решение (о возвращении российских спортсменов на международную арену. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Коркатти Helsingin Sanomat.

Коркатти также отметила, что Элиаш выслушал её без особого энтузиазма. Представительница Финляндии заявила, что страны Балтии и Северной Европы солидарны с её позицией. Коркатти считает, что у российских спортсменов нет шансов обойти государственный запрет для участия в международных соревнованиях.