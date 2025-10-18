FIS провела среди лыжных федераций опрос о возвращении россиян на международные старты

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) провела среди лыжных федераций опрос, связанный с потенциальным возвращением российских и белорусских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает NRK.

Говорится, что FIS разослала федерациям специальные письма, где был перечислен ряд критериев, по которым нужно вернуть российских и белорусских лыжников на турниры. Все полученные ответы будут рассматриваться конфиденциально, результаты не будут опубликованы.

«Цель опроса – собрать мнения и мысли наших членов по деликатной и важной теме, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги или принимать решения», – приводит слова FIS NRK.

Ранее стало известно, что вопрос о допуске россиян до Олимпиады, которая пройдёт в Италии в феврале 2026 года, будет рассмотрен FIS 21 октября. Нейтральный статус в случае допуска россиян до Олимпиады в Италии сохранится.