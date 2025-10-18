Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Губерниев: письмо FIS не поможет скандинавским странам принять российских лыжников

Губерниев: письмо FIS не поможет скандинавским странам принять российских лыжников
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что письмо FIS, которое организация разослала лыжным федерациям мира с опросом насчёт возвращения россиян на международные старты, глобально не повлияет на допуск российских лыжников.

— FIS разослала письмо в национальные федерации, где убеждает, что русских спортсменов надо вернуть в нейтральном статусе, поможет ли это вернуть наших лыжников на международные соревнования?
— Я считаю, что это поможет, но только отчасти. Ничего не поменялось. Помогут, вернут, может быть, некоторых, не всех и не во все страны. Никто никуда не вернётся, пока ситуация будет такая, какая она сейчас. Надо это понимать. Ситуация не изменится кардинально, пока не будет договорённости наверху между большими державами.

Это письмо не поможет скандинавским странам нас принять. Может быть, нас допустят. Но в Скандинавии мы бегать не будем и в Польше и Чехии не будем. Допустят не всех — молодёжь, несколько человек максимум, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
FIS провела среди лыжных федераций опрос о возвращении россиян на международные старты
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android