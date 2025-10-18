Губерниев: письмо FIS не поможет скандинавским странам принять российских лыжников

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что письмо FIS, которое организация разослала лыжным федерациям мира с опросом насчёт возвращения россиян на международные старты, глобально не повлияет на допуск российских лыжников.

— FIS разослала письмо в национальные федерации, где убеждает, что русских спортсменов надо вернуть в нейтральном статусе, поможет ли это вернуть наших лыжников на международные соревнования?

— Я считаю, что это поможет, но только отчасти. Ничего не поменялось. Помогут, вернут, может быть, некоторых, не всех и не во все страны. Никто никуда не вернётся, пока ситуация будет такая, какая она сейчас. Надо это понимать. Ситуация не изменится кардинально, пока не будет договорённости наверху между большими державами.

Это письмо не поможет скандинавским странам нас принять. Может быть, нас допустят. Но в Скандинавии мы бегать не будем и в Польше и Чехии не будем. Допустят не всех — молодёжь, несколько человек максимум, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.