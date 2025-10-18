Крянин: FIS начал восстанавливать справедливость, надо учесть не только мнение скандинавов

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался по поводу возможного возвращения российских лыжников на международную арену. Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) провели опрос среди лыжных федераций, связанный с потенциальным возвращением россиян и белорусов.

«FIS начал вести работу по сближению и восстановлению справедливости, понимая, что спортсмены здесь ни при чём — они должны соревноваться и выступать. Молодцы. Сильнейшим нужна конкуренция, нужен интерес. Россия — достойная нация в лыжных гонках. Мы заслуживаем выступать в полном составе, с флагом — без всякой дискриминации. Правильно, что FIS запустил эту работу. Должно учитываться мнение всех участников семейства, не только скандинавов.

Конкретной даты возвращения, конечно, назвать невозможно. Но началось движение в эту сторону, хотя оно и не завершалось. Это наводит на мысли, что когда-то это всё-таки произойдёт. Хотелось бы, чтобы произошло как можно быстрее», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.