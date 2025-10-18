Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Финский тренер высказался о сборах российских лыжников в Рамзау

Финский тренер высказался о сборах российских лыжников в Рамзау
Теему Пасанен
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теему Пасанен отреагировал на факт проведения российскими лыжниками сбора в Рамзау и того, что они проживают в одном отеле с финнами. В Австрии подготовку к сезону ведут подопечные Юрия Бородавко и Егора Сорина.

«У нас не было об этом [о сборе] заранее никакой информации. Уже на месте мы заметили, что, похоже, они тоже здесь тренируются и им разрешили сюда приехать. Мы сосредоточены на собственных тренировках, и нам не столь важно, кто ещё находится здесь.

Здесь как минимум находятся лыжники из Швейцарии, Австрии, Франции и Словакии. Свои тренировки проводят биатлонисты из разных национальных команд», — приводит слова Пасанена Ilta-Sanomat.

Специалист также отметил, что напряжённых моментов, например, за завтраком в отеле, не было.

Материалы по теме
Норвежская лыжница Фоснес — о допуске россиян на ОИ-2026: мы не поддерживаем эту идею
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android