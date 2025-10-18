Финский тренер высказался о сборах российских лыжников в Рамзау

Главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теему Пасанен отреагировал на факт проведения российскими лыжниками сбора в Рамзау и того, что они проживают в одном отеле с финнами. В Австрии подготовку к сезону ведут подопечные Юрия Бородавко и Егора Сорина.

«У нас не было об этом [о сборе] заранее никакой информации. Уже на месте мы заметили, что, похоже, они тоже здесь тренируются и им разрешили сюда приехать. Мы сосредоточены на собственных тренировках, и нам не столь важно, кто ещё находится здесь.

Здесь как минимум находятся лыжники из Швейцарии, Австрии, Франции и Словакии. Свои тренировки проводят биатлонисты из разных национальных команд», — приводит слова Пасанена Ilta-Sanomat.

Специалист также отметил, что напряжённых моментов, например, за завтраком в отеле, не было.