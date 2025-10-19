Стала известна реакция лыжной федерации Финляндии на письмо FIS по поводу России

Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти прокомментировала получение письма от Международной лыжной федерации (FIS) касательно возвращения российских лыжников на международную арену. Там предложили высказать своё мнение странам-членам организации в анонимном порядке.

В письме подчёркивается непричастность спортсменов к политике. Свои подписи в нём оставили глава организации Йохан Элиаш и несколько его высокопоставленных коллег.

«С одной стороны — это хорошо, что консультируются с федерациями, но, когда вы пытаетесь повлиять на их мнение, это уже совсем другой вопрос.

Я не согласна с аргументами, изложенными в письме. Скандинавские страны против возвращения России. Наша позиция после такого письма не изменится. Всё было очень просто: нам даже не пришлось это обсуждать», – приводит слова Коркатти Iltalehti.