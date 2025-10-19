Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стала известна реакция лыжной федерации Финляндии на письмо FIS по поводу России

Стала известна реакция лыжной федерации Финляндии на письмо FIS по поводу России
Савелий Коростелёв
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти прокомментировала получение письма от Международной лыжной федерации (FIS) касательно возвращения российских лыжников на международную арену. Там предложили высказать своё мнение странам-членам организации в анонимном порядке.

В письме подчёркивается непричастность спортсменов к политике. Свои подписи в нём оставили глава организации Йохан Элиаш и несколько его высокопоставленных коллег.

«С одной стороны — это хорошо, что консультируются с федерациями, но, когда вы пытаетесь повлиять на их мнение, это уже совсем другой вопрос.

Я не согласна с аргументами, изложенными в письме. Скандинавские страны против возвращения России. Наша позиция после такого письма не изменится. Всё было очень просто: нам даже не пришлось это обсуждать», – приводит слова Коркатти Iltalehti.

Материалы по теме
Финский тренер высказался о сборах российских лыжников в Рамзау
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android